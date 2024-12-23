Маколей Калкин сыграл Санту в клипе Ким Кардашьян

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин исполнил роль Санта-Клауса в клипе Ким Кардашьян «Santa Baby».
В ролике, снятом режиссерами Надей Ли Коэн и Чарли Деннисом, Кардашьян в блонд-парике ползает по полу на домашней вечеринке, пока зрители наблюдают за странными сценами на рождественскую тему.
Среди них: модели, играющие в «Твистер», живой осел в сопровождении Девы Марии, Иисус, открывающий холодильник, женщина, подстригающая елку ножницами, и бизнесмены, гладящие оленя-талисмана.
В конце клипа Кардашьян наконец натыкается на Санту, и камера разворачивается, чтобы показать Калкина, который держит старую камеру и жутковато ухмыляется.
Это первый музыкальный релиз Кардашьян за 13 лет. Песню спродюсировал ее шурин и барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер. Она вышла в партнерстве его лейбла DTA Records с Columbia Records.
Песня «Santa Baby», которую в 1953 году исполнила Эрта Китт, — одна из самых популярных рождественских мелодий. Ранее ее перепевали Мадонна, Ариана Гранде, Шер, Кайли Миноуг, Алиша Кис, Гвен Стефани и другие.