Тейлор Свифт подарила тяжелобольной фанатке такой же наряд, как у себя

Тейлор Свифт сделала трогательный рождественский подарок одной из пациенток больницы в Канзас-Сити, которую певица посетила ранее в декабре. Об этом сообщает Page Six.
Звезда подарила юной поклоннице по имени Ная такой же клетчатый костюм, в котором сама Свифт была во время визита в госпиталь. Цена комплекта от итальянского бренда Miu Miu составляет 4500 долларов (около 450 тыс. рублей). В дополнение к нему артистка прислала фанатке черную куртку бомбер.
Ная опубликовала тикток, в котором распаковывает подарки. «Сейчас я чувствую себя Тейлор Свифт!» ― призналась девочка.
Она зачитала открытку от Свифт. «Мне было очень приятно познакомиться с тобой на прошлой неделе. С тобой было весело, а твои комплименты по поводу моего наряда были очень милыми», ― написала певица.
Другой пациентке этой больницы Свифт подарила стайлер для ухода за волосами Dyson Airwrap стоимостью 600 долларов (около 60 тыс. рублей).
Тейлор Свифт вместе с бойфрендом, футболистом «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси, посетила Детскую больницу милосердия в Канзас-Сити 12 декабря. Она пообщалась с юными тяжелобольными пациентами и сделала групповой снимок с персоналом.