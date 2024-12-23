Тейлор Свифт подарила тяжелобольной фанатке такой же наряд, как у себя

Тейлор Свифт сделала трогательный рождественский подарок одной из пациенток больницы в Канзас-Сити, которую певица посетила ранее в декабре. Об этом сообщает Page Six.

Звезда подарила юной поклоннице по имени Ная такой же клетчатый костюм, в котором сама Свифт была во время визита в госпиталь. Цена комплекта от итальянского бренда Miu Miu составляет 4500 долларов (около 450 тыс. рублей). В дополнение к нему артистка прислала фанатке черную куртку бомбер.