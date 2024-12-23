В Бразилии снимут ремейк «Комнаты страха» Дэвида Финчера

Бразильская продюсерская компания Floresta, принадлежащая Sony Pictures Television, объявила о разработке адаптации нашумевшего триллера Дэвида Финчера 2002 года «Комната страха». Об этом сообщил Variety.

Новая версия ленты, находящаяся в стадии предварительного производства, будет представлять собой новый взгляд на триллер с популярным бразильским актером Исисом Валверде в главной роли.

«2024 год был для меня сложным и в то же время щедрым, полным возможностей, планов и проектов, которые наконец-то начали воплощаться в жизнь», — рассказал Вальверде в интервью Variety.

«Завершить этот год с такими замечательными новостями — просто невероятно. Быть выбранным на эту роль — большая честь, как и разделить съемочную площадку с Габриэлой Амарал, поистине уникальным режиссером и ее замечательной командой».

Ремейк Габриелы Амарал Альмейды («Дружелюбный зверь», «Тень отца») расскажет о недавно овдовевшей женщине и ее маленькой дочери, которым приходится искать убежище в тайной комнате после вторжения грабителей в их дом. Они не знают, что злоумышленникам нужно что‑то, спрятанное в том самом помещении, в котором они заперлись.