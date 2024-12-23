Две богатые пенсионерки в США три раза обворовали один и тот же магазин

Двух богатых стоматологов на пенсии из США задержали после серии ограблений магазина. Они трижды обворовали магазин горнолыжной одежды на курорте на озере Тахо, сообщает Daily Mail.

68-летние Татьяна Жуковская и Клара Михельсон грабили магазин 22 июля, 19 августа и 25 ноября — видео попали на камеры наблюдения. Женщины своровали товаров на сумму более 1500 долларов. Их арестовали, после того как полицейский узнал их автомобиль, на котором они скрылись с места преступления, — роскошный серебристый внедорожник Lexus — и остановил их.

По данным полиции, женщины приехали на курорт из Сан-Франциско и Хиллсборо, где средняя стоимость жилья составляет более 7 млн долларов. Жуковская проживает в Сан-Франциско, в двухкомнатной квартире стоимостью 1,5 млн долларов, а Михельсон приобрела дом в Неваде за 1,65 млн долларов.

Раньше грабительницы были лицензированными стоматологами в Калифорнии. Жуковскую и Михельсон обвинили в хищении в особо крупном размере и преступном сговоре и отпустили домой.

В 2022 году Жуковская и Михельсон подали в суд на отель Hyatt Regency в Инклайн-Виллидж, утверждая, что получили серьезные травмы и испытали душевные страдания, после того как катамаран, на котором они плыли, врезался в скалы. Иск урегулировали во внесудебном порядке в начале 2024 года.