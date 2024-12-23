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Две богатые пенсионерки в США три раза обворовали один и тот же магазин

Сегодня в 17:59
Фото: Placer County Sheriff Department

Двух богатых стоматологов на пенсии из США задержали после серии ограблений магазина. Они трижды обворовали магазин горнолыжной одежды на курорте на озере Тахо, сообщает Daily Mail.

68-летние Татьяна Жуковская и Клара Михельсон грабили магазин 22 июля, 19 августа и 25 ноября — видео попали на камеры наблюдения. Женщины своровали товаров на сумму более 1500 долларов. Их арестовали, после того как полицейский узнал их автомобиль, на котором они скрылись с места преступления, — роскошный серебристый внедорожник Lexus — и остановил их.

По данным полиции, женщины приехали на курорт из Сан-Франциско и Хиллсборо, где средняя стоимость жилья составляет более 7 млн долларов. Жуковская проживает в Сан-Франциско, в двухкомнатной квартире стоимостью 1,5 млн долларов, а Михельсон приобрела дом в Неваде за 1,65 млн долларов.

Раньше грабительницы были лицензированными стоматологами в Калифорнии. Жуковскую и Михельсон обвинили в хищении в особо крупном размере и преступном сговоре и отпустили домой.

В 2022 году Жуковская и Михельсон подали в суд на отель Hyatt Regency в Инклайн-Виллидж, утверждая, что получили серьезные травмы и испытали душевные страдания, после того как катамаран, на котором они плыли, врезался в скалы. Иск урегулировали во внесудебном порядке в начале 2024 года.

Судя по соцсетям Жуковской, в 2021 году она продавала сумки Louis Vuitton со скидками. Как пишет таблоид, известие о грабежах вызвало смех в сети и сравнение с персонажами голливудского фильма Тельмой и Луизой, двух подруг-преступниц.

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