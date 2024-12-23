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В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 тыс. лет

Сегодня в 16:50
Фото: Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)/«ВКонтакте»

В Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета презентовали тушу мамонтенка, найденную в Якутии. Об этом сообщается в ВК-группе вуза.

Мамонтенок оказался самкой, ее высота в холке составляет 120 сантиметров, вес — около 180 килограммов, но при жизни мог составлять около 300, уточняет ТАСС. Геологический возраст по итогам радиоуглеродного анализа составляет 50 тыс. лет, а индивидуальный возраст мамонтенка «может быть либо около года, либо чуть старше», сказал заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

«Следует сказать, что считается, что они росли быстрее, чем современные детеныши и лошадей, и бизонов, и волков, и мамонтов, потому что условия были более суровые, и, соответственно, им нужно было к холодной зиме уже стать крупными, для того чтобы уже войти в суровую зиму», — отметил ученый.

Тушу мамонтенка нашли летом жители поселка Батагай, в бассейне реки Яна. Сначала тело проверили на наличие возбудителя сибирской язвы, поэтому презентация находки затянулась до декабря. Останки отличаются хорошей сохранностью: голова, уши, хобот, рот, глазницы и внутренние органы не повреждены. Однако из‑за провала грунта тельце фрагментировалось: передняя часть упала на дно провала, а тазовая часть с внутренностями все еще находилась в мерзлоте.

Найденный мамонтенок стал седьмой в мире подобной находкой. Всего в мире найдено шесть мамонтов — один в Канаде и пять в РФ.

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