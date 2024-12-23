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Скорость электровелосипедов ограничат до 25 километров в час

Сегодня в 16:55
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

С 1 марта 2025 года в России заработает новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Росстандарт.

По новым правилам скорость электровелосипедов не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, у транспортного средства должны быть минимум две независимо управляемых тормозных системы, а тормоза должны стоять и на переднем, и на заднем колесе. Электровелосипеды также должны оборудоваться автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат.

Новый ГОСТ описывает критерии, позволяющие отделить электровелосипеды от мопедов, отметили в Росстандарте.

Для электрических СИМ (самокатов, гироскутеров, моноколес) ГОСТ был введен в 2022 году, но полноценное техническое регулирование электровелосипедов, не принадлежащих к этой категории транспортных средств, отсутствовало. Из‑за внесенного в Правила дорожного движения расплывчатого определения СИМ под него подпадал тяжелый электрический двухколесный транспорт, на котором ездят курьеры служб доставки.

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