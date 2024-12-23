Скорость электровелосипедов ограничат до 25 километров в час

С 1 марта 2025 года в России заработает новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Росстандарт.

По новым правилам скорость электровелосипедов не должна превышать 25 километров в час. Кроме того, у транспортного средства должны быть минимум две независимо управляемых тормозных системы, а тормоза должны стоять и на переднем, и на заднем колесе. Электровелосипеды также должны оборудоваться автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат.