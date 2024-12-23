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Павел Дуров: Telegram впервые стал прибыльным

Сегодня в 15:46
Фото: Rubaitul Azad/Unsplash

Telegram впервые стал прибыльным спустя три года после введения монетизации. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, выручка Telegram за 2024 год превысила 1 млрд долларов. «Мы закрываем год с более чем 500 млн долларов денежных резервов, не включая криптоактивы», ― добавил он.

Предприниматель отметил, что число подписчиков Telegram Premium в 2024-м удвоилось, превысив 12 млн.

Монетизация в Telegram появилась в 2021 году. Речь о рекламе, которая стала появляться в каналах, и платной подписке, открывающей доступ к дополнительным функциям. Первые семь лет работы в мессенджере не было платных функций.

В прошлом месяце в Telegram появились новые функции для мини-приложений, включая полноэкранный режим, иконки на рабочий стол, доступ к геолокации и ориентации устройства, обмен медиа и варианты платных подписок. Это позволит разработчикам создавать новые виды приложений и игр, отмечал Дуров.

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