Журналистка, которая выложила провальное интервью с Блейк Лайвли, отрицает сговор с Бальдони

Норвежская журналистка Кьерсти Фло отрицает свое участие в предполагаемой кампании Джастина Бальдони по уничтожению репутации Блейк Лайвли. Ранее она опубликовала старое провальное интервью, когда актриса попала в опалу пользователей соцсетей.

В августе Фло вспомнила свое «кошмарное интервью» 2016 года с Лайвли и Паркер Поузи, которое заставило ее «уволиться с работы». Тогда актриса представляла новый фильм Вуди Аллена «Светская жизнь». Журналистка опубликовала видео в августе, когда Лайвли критиковали из‑за «безразличного отношения» во время пресс-тура ленты «Все закончится на нас», которая посвящена домашнему насилию и жестокому обращению.

В этом видео Фло начинает интервью с поздравления актрисы с ее «маленьким животиком», имея в виду ее вторую беременность от мужа Райана Рейнолдса. Лайвли саркастически ответила: «Поздравляю и вас с маленьким животиком».

Следом Фло спросила, нравится ли актрисам одежда, которая была в моде в 1930-х (именно в тот период происходит сюжет «Светской жизни», а мода того времени — ключевой элемент). Однако Лайвли проигнорировала вопрос, повернулась к Поузи и сказала: «Все хотят поговорить об одежде, но мне интересно, будут ли они спрашивать об одежде мужчин». Фло успела лишь сказать, что она «задала бы» тот же вопрос актерам-мужчинам, но Лайвли продолжила говорить с коллегой о лучших нарядах, которые носили мужчины в фильме.

После того как Лайвли обвинила режиссера и звезду «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в домогательствах и «социальной манипуляции», в частности формированию негативного общественного мнения об актрисе, Фло заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

«Я прочитала переписку пиар-команды Джастина Бальдони и была так же потрясена и ошарашена, как и все остальные, и я бы никогда не приняла участия ни в чем подобном. Это было бы серьезным оскорблением меня самой. Некоторые люди начали распространять слухи о том, что я связана с пиар-кампанией против Блейк Лайвли, но это неправда», — написала Фло в соцсетях. Она понимает, почему публикацию провального интервью с Лайвли показалось «слишком большим совпадением», но отвергла работу на Бальдони.

Переписку пиар-команды Бальдони, о которой упомянула Фло, опубликовала The New York Times. Как предполагается, она принадлежит Бальдони, публицисту Дженнифер Абель и эксперту по кризисным ситуациям Мелиссе Натан, за помощью к которой ранее обращались Джонни Депп, Трэвис Скотт и Дрейк. В ней якобы обсуждается клеветническая кампания с целью «похоронить» Лайвли. Газета отметила, что «невозможно установить, какая часть негативной рекламы была намеренно распространена», а какая была «просто раздута».