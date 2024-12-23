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Блейк Лайвли обвинила режиссера и актера «Все закончится на нас» в домогательствах

Коллеги Блейк Лайвли по фильму «Джинсы-талисман» поддержали ее после иска против Джастина Бальдони

Сегодня в 16:49
Фото: Alloy Entertainment

Коллеги Блейк Лайвли по фильму «Джинсы-талисман» 2005 года публично выступили в ее защиту после того, как актриса подала в суд на режиссера и звезду картины «Все закончится на нас» Джастина Бальдони за сексуальные домогательства.

«Мы солидарны с ней в том, что она отбивается от кампании по уничтожению ее репутации», — говорится в совместном заявлении Америки Ферреры, Эмбер Тэмблин и Алексис Бледел.

«На протяжении съемок фильма „Все закончится на нас“ мы видели, как она набиралась смелости, чтобы попросить о безопасном рабочем месте для себя и коллег на съемочной площадке, и мы в ужасе от того, что увидели свидетельства преднамеренной и мстительной попытки дискредитировать ее голос.

Больше всего нас расстраивает, что истории женщин, переживших домашнее насилие, беззастенчиво используются для того, чтобы заставить замолчать женщину, которая попросила о безопасности. Мы поражены, что даже если женщина так же сильна, знаменита и обеспечена ресурсами, как наша подруга Блейк, она может столкнуться с жестоким возмездием за то, что осмелилась попросить о безопасной рабочей среде», — подчеркивается в тексте.

Феррера, Тэмблин и Бледел призвали других ознакомиться с полным текстом судебного иска, изложенного в The New York Times: «Мы вдохновлены мужеством нашей сестры, которая отстаивает себя и других».

В поддержку Лайвли также выступили Гвинет Пэлтроу, Эми Шумер и Пол Фиг, снявший Лайвли в фильме «Простая просьба». «Все, что я могу сказать, — она одна из самых профессиональных, творческих, отзывчивых, талантливых и добрых людей, с которыми я когда‑либо работал», — сказал постановщик.

21 декабря Блейк Лайвли обвинила режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах и «социальной манипуляции». Адвокаты ответчика назвали обвинения «позорной» попыткой актрисы восстановить свою репутацию после пресс-тура.

Лайвли утверждает, что Бальдони обсуждал свою сексуальную жизнь и неоднократно заходил в ее гримерку без приглашения, пока она была раздета или кормила грудью.
Она также подчеркивает, что Бальдони и продюсер Джейми Хит привнесли в фильм много сексуальных сцен, демонстрировали порнографию, обсуждали зависимости и использовали на съемочной площадке непристойные выражения. Режиссер, по ее словам, запустил кампанию по «уничтожению» ее репутации.

Слухи о вражде Лайвли и Бальдони разошлись по соцсетям во время пресс-тура «Все закончится на нас» в августе 2023 года. Актриса и режиссер избегали друг друга, чем привлекли внимание. Несмотря на высокие сборы и наличие продолжения книги, по которой был снят фильм, источники Variety утверждали, что сиквела не будет. «Вероятно, не существует мира, где эти двое снова будут работать вместе», — заявил изданию собеседник, знакомый с ситуацией.

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