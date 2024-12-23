Умер 90-летний крокодил Берт из фильма «Данди по прозвищу „Крокодил“»

Крокодил Берт, снявшийся вместе с Полом Хоганом в блокбастере 1986 года «Данди по прозвищу «Крокодил»», умер в возрасте «более 90 лет». Об этом сообщил Sky News Australia.

Берт, 5-метровый 700-килограммовый крокодил-монстр, снявшийся в голливудском фильме, скончался в крокодиловом герпетарии «Crocosaurus Cove» в Дарвине, где жил с 2008 года.

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Берта, культового крокодила и звезды австралийского классического фильма «Данди по прозвищу «Крокодил»», — написали сотрудники герпетария в соцсетях.

«Берт мирно скончался в выходные, ему было более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи», — добавили они.

Среднестатистический гребнистый крокодил обычно живет около 70 лет, но некоторые экземпляры могут доживать до 100 лет. Берт стал одной из самых известных рептилий в мире благодаря глобальному успеху фильма «Данди по прозвищу «Крокодил»», который остается самым кассовым австралийским фильмом в истории.