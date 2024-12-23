«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели 50% скидки на детские билеты в экономе

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели скидку до 50% на авиабилеты для детей от двух до 12 лет.

В «Аэрофлоте» скидка применяется к любому тарифу в классе «Эконом» по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. В «Уральских авиалиниях» предложение распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом.

Для существующих льготных программ авиакомпаний сохранится ранее установленный размер бонуса. В «Аэрофлоте» отметили, что за 11 месяцев 2024 года на внутренних направлениях «Аэрофлота» и «России» в классе «Эконом» перелет совершили более 1,3 млн детей. Больше всего детей путешествовало из городов России в Сочи и Калининград.