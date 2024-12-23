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«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели 50% скидки на детские билеты в экономе

Сегодня в 15:31
Фото: Alev Takil/Unsplash

«Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» ввели скидку до 50% на авиабилеты для детей от двух до 12 лет.

В «Аэрофлоте» скидка применяется к любому тарифу в классе «Эконом» по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU. В «Уральских авиалиниях» предложение распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом.

Для существующих льготных программ авиакомпаний сохранится ранее установленный размер бонуса. В «Аэрофлоте» отметили, что за 11 месяцев 2024 года на внутренних направлениях «Аэрофлота» и «России» в классе «Эконом» перелет совершили более 1,3 млн детей. Больше всего детей путешествовало из городов России в Сочи и Калининград.

В «Аэрофлоте» получить скидку на 50% можно получить на билеты, купленные после 23 декабря с датой вылета от 1 января 2025-го. В «Уральских авиалиниях» — с датой вылета от 11 января 2025-го.

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