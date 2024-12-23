Трамп заявил, что США должны завладеть Гренландией, и пригрозил захватить Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны заполучить контроль над Гренландией по соображениям национальной безопасности. Политик также пригрозил силой захватить Панамский канал.

В публикации в своей соцсети Truth Трамп объявил, что выбрал соучредителя Paypal Кена Хауэри на должность следующего посла США в Дании. «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость», — написал будущий президент.

Правительство Дании пока никак не отреагировало на комментарии Трампа, а Хауэри просто отметил, что с нетерпением ждет возможности работать с сотрудниками «посольства США в Копенгагене и консульства США в Нууке в Гренландии, чтобы углубить связи между нашими странами».

Выступая на мероприятии Turning Point USA в Фениксе в воскресенье, Трамп повторил свои жалобы на «крайне несправедливые» сборы, взимаемые Панамой с судов, проходящих через Панамский канал, и заявил, что США «обдирают».

Канал находился под контролем США до 1977 года, после чего был передан Панаме, но Трамп заявил, что потребует, чтобы «Панамский канал был возвращен нам полностью, быстро и без вопросов», если панамское правительство не выполнит свои «моральные и юридические» обязательства.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в своем видеообращении отверг это предложение, заявив: «Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит Панаме и будет принадлежать и впредь».