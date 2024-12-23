«Чиловый парень» и «турецкий стрелок»: «ВКонтакте» и Memepedia назвали главные мемы года

«ВКонтакте» и онлайн-энциклопедия Memepedia назвали самые популярные мемы 2024 года. Всего в битве участвовали 34 номинанта, которых сначала отобрали редакторы Memepedia, а затем пользователи «ВКонтакте».

Самым популярным мемом стал «Просто чиловый парень», нарисованный и опубликованный художником Филом Бэнксом в октябре 2023 года. Мем описывает тип людей, которые сохраняют спокойствие и невозмутимость в самых трудных ситуациях.

На вторую строчку попал турецкий стрелок Юсуф Дикеч на Олимпиаде. Он вышел на соревнования в простой футболке, без линз и других технических приспособлений и получил серебряную медаль.

Топ-3 замкнул мем «Никто, конечно же, не…» из передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. На четвертом месте — грустный хомяк с большими глазами, а на пятом — «Бу! Испугался? Не бойся».

В топ-10 вошли: «Педро, Педро, Педро», «Вы когда‑нибудь мечтали стать лучшей версией себя?», «А ну, покажи», «Николай Василенко» и «Квадроберы».

«ВКонтакте» и Memepedia также составили топ самых надоевших мемов. Рейтинг антимемов возглавил «О боже, это новая эмоция» — мем с кадром из «Головоломки-2», в котором впервые появляется новая эмоция Тревожность.

На второе место попало слово «пикми» (от английского pick me), которое обозначает «не таких, как все» девушек, старающихся выделиться. На третьем месте — квадроберы, а на четвертом — мемы по мотивам фильма «Дюна-2».