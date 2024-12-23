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Холодец вновь попал в топ самых невкусных блюд мира

Сегодня в 13:58
Фото: L_Shtandel/Getty Images

Энциклопедия TasteAtlas обновила свой антирейтинг ста худших блюд в мире. Холодец переместился в нем на 56-е место (в декабре прошлого года русское традиционное блюдо занимало 67-ю строчку).

В сотню худших блюд попало еще одно блюдо родом из России — якутский традиционный салат «Индигирка», он на 73-м месте. «Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.

В топ-5 самых невкусных блюд попали:

  1. Бразильский стейк coxão duro (переводится с бразильского как «жесткое бедро»). Кусок твердого говяжьего мяса с заднего бедра животного, который обычно медленно жарят или тушат, чтобы разбить жесткие волокна.
  2. Кровяные клецки (blodpalt) ― традиционное блюдо северной Швеции и финской Лапландии. Темно-коричневые клецки, которые готовят из ржаной или ячменной муки и крови животных. Иногда их делают с начинкой из бекона и жареного лука.
  3. Хаукарль (hákarl)— исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы (плоть акулы ферментируется до трех месяцев).
  4. Bocadillo de sardinas — испанский сэндвич с начинкой из консервированных сардин.
  5. Калскров (calskrove) ― блюдо, придуманное рестораном Tre Kronor из шведского города Шеллефтео. Это пицца кальцоне, начиненная гамбургерами (вместе с булочками) и картофелем фри. Блюдо изначально было придумано для людей, которые с похмелья не могли выбрать, что есть ― пиццу или гамбургер.

Рейтинг TasteAtlas формируется на основе отзывов пользователей сайта. При этом портал не учитывает оценки, которые люди ставят блюдам своей национальной кухни (чтобы избежать оценок, основанных лишь на патриотических чувствах).

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