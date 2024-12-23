Холодец вновь попал в топ самых невкусных блюд мира

Энциклопедия TasteAtlas обновила свой антирейтинг ста худших блюд в мире. Холодец переместился в нем на 56-е место (в декабре прошлого года русское традиционное блюдо занимало 67-ю строчку).
В сотню худших блюд попало еще одно блюдо родом из России — якутский традиционный салат «Индигирка», он на 73-м месте. «Индигирка» готовится из нарезанной кубиками замороженной рыбы, которую смешивают с луком, маслом, солью и перцем.
В топ-5 самых невкусных блюд попали:
- Бразильский стейк coxão duro (переводится с бразильского как «жесткое бедро»). Кусок твердого говяжьего мяса с заднего бедра животного, который обычно медленно жарят или тушат, чтобы разбить жесткие волокна.
- Кровяные клецки (blodpalt) ― традиционное блюдо северной Швеции и финской Лапландии. Темно-коричневые клецки, которые готовят из ржаной или ячменной муки и крови животных. Иногда их делают с начинкой из бекона и жареного лука.
- Хаукарль (hákarl)— исландский деликатес из частично разложившегося мяса акулы (плоть акулы ферментируется до трех месяцев).
- Bocadillo de sardinas — испанский сэндвич с начинкой из консервированных сардин.
- Калскров (calskrove) ― блюдо, придуманное рестораном Tre Kronor из шведского города Шеллефтео. Это пицца кальцоне, начиненная гамбургерами (вместе с булочками) и картофелем фри. Блюдо изначально было придумано для людей, которые с похмелья не могли выбрать, что есть ― пиццу или гамбургер.
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