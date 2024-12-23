Роберт Эггерс рассказал о своих будущих проектах

Режиссер «Маяка» и «Носферату» Роберт Эггерс рассказал в интервью IndieWire о своих будущих проектах.
«У меня в работе пять проектов, потому что никогда не знаешь, что сработает, что понравится людям, что получит зеленый свет», — отметил он. Некоторые из проектов на стадии подготовки, некоторые — на стадии производства. Они перемещаются по мере того, как появляются возможности для их реализации.
Так, постановщик работает над мини-сериалом «Распутин», который был одобрен еще в 2017 году, но затем его отменили. Эггерс все еще не теряет надежды воплотить его в жизнь. «Что может не нравиться в Распутине?» — отметил он.
В разработке также находится средневековый эпос «Рыцарь». Его сценарий уже написан, но производство дважды переносилось. Еще Эггерс мечтает снять вестерн, вдохновленный воспоминаниями о лете, проведенном с дедушкой в Вайоминге.