Роберт Эггерс рассказал о своих будущих проектах

«У меня в работе пять проектов, потому что никогда не знаешь, что сработает, что понравится людям, что получит зеленый свет», — отметил он. Некоторые из проектов на стадии подготовки, некоторые — на стадии производства. Они перемещаются по мере того, как появляются возможности для их реализации.