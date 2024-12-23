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Эксперт рассказал о фактической блокировке YouTube в России

Сегодня в 12:28
Фото: Tero Vesalainen/Getty Images

Трафик YouTube в России снизился до 20% от состояния до «замедления». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев*.

Климарев анализирует данные Google о трафике и сбоях сервисов. На их основе он составил график с усредненными дневными значениями трафика YouTube в России. На нем видно значительное падение показателя в последние дни.

«Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До „замедления“ это было 40 пойнтов. То есть, сейчас примерно 20% от нормального состояния», ― пишет Климарев.

По его словам, сейчас речь идет уже не о каком‑то замедлении, а о самой настоящей блокировке. «Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в РФ», ― пишет он.

На прошлой неделе источник РБК на медиарынке сказал, что «раньше была блокировка [YouTube] на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Другой собеседник издания подтвердил замедление YouTube на мобильных устройствах.

Роскомнадзор дал противоречивый комментарий относительно ухудшения работы YouTube. В ведомстве связали проблемы с тем, что Google перестал поддерживать свою инфраструктуру в стране. При этом там заявили, что нарушения российского законодательства выступают «основанием для принятия мер в отношении» видеохостинга.

В пресс-службе Google сказали, что проблемы с доступом к YouTube в РФ не связаны с какими‑либо техническими проблемами или действиями с их стороны.

*Михаил Климарев внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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