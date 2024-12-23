Levi’s выпустил коллекцию, вдохновленную байопиком «Никому не известный» о Бобе Дилане

Желто-горчичная куртка создана из 100%-ной кожи. К ней в комплекте прилагаются ноты «A Hard Rain’s a-Gonna Fall», карточка из видеоклипа «Subterranean Homesick Blues», специальные вкладыши с описанием костюма и фотография Шаламе в такой же куртке. Цена — 1200 долларов.

«Во время поиска костюмов для фильма я заметила, что Боб Дилан постоянно носил Levi’s на протяжении всей своей карьеры, как на сцене, так и вне ее. Поэтому я работала с Полом О’Нилом из Levi’s, который помог мне найти оригинальную джинсовую ткань Levi’s и изготовить джинсы Bootcut 501, а также воссоздать джинсы Super Slim Levi’s, которые Дилан носил в 65-м», — рассказала художница по костюмам Арианна Филлипс.