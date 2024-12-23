Levi’s выпустил коллекцию, вдохновленную байопиком «Никому не известный» о Бобе Дилане

Levi’s анонсировал новую линию одежды, вдохновленную образом Боба Дилана в новом байопике «Никому не известный» с Тимоте Шаламе в главной роли.
В коллекцию вошли куртка и джинсы, вдохновленные образом актера в фильме. Они были созданы по образу оригинальной одежды Дилана 60-х годов.
Желто-горчичная куртка создана из 100%-ной кожи. К ней в комплекте прилагаются ноты «A Hard Rain’s a-Gonna Fall», карточка из видеоклипа «Subterranean Homesick Blues», специальные вкладыши с описанием костюма и фотография Шаламе в такой же куртке. Цена — 1200 долларов.
Джинсы с ремнем и пряжкой в форме буквы D обойдутся в 495 долларов. В комплекте идут ноты песни «Girl from the North Country» с цитатой Дилана: «I’ll let you be in my dreams if I can be in yours».
«Во время поиска костюмов для фильма я заметила, что Боб Дилан постоянно носил Levi’s на протяжении всей своей карьеры, как на сцене, так и вне ее. Поэтому я работала с Полом О’Нилом из Levi’s, который помог мне найти оригинальную джинсовую ткань Levi’s и изготовить джинсы Bootcut 501, а также воссоздать джинсы Super Slim Levi’s, которые Дилан носил в 65-м», — рассказала художница по костюмам Арианна Филлипс.
«Никому не известный» расскажет о начале карьеры легендарного фолк-музыканта в Нью-Йорке, вплоть до момента, когда он взял в руки электрогитару на Ньюпортском фестивале в 1965 году. Премьера фильма состоится в январе 2025-го.
Режиссером выступил Джеймс Мэнголд, известный по лентам «Ford против Ferrari», «Прерванная жизнь», «Переступить черту» и «Логан: Росомаха». В актерский состав проекта также вошли Эдвард Нортон, Эль Фэннинг, Бойд Холбрук и Ник Офферман.