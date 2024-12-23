В Анапе ― повторные выбросы мазута на берег. Часть мешков с нефтепродуктами унесло штормом в море

На побережье Анапы происходят повторные выбросы мазута. Об этом сообщают волонтеры и телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Новые выбросы везде. Нам не хватит песка, чтобы его вывозить постоянно с мазутом», ― пишет волонтер Юрий Озаровский.

По словам местных жителей, нефтепродукты появились между Сочи и Лазаревским, а также на 1-м проезде Джемете.

Вечером 22 декабря и в ночь на 23-е на Черноморском побережье Краснодарского края прошел шторм. Часть мешков с мазутом, собранных волонтерами, унесло обратно в море. Некоторые мешки были разорваны волнами. На речке Анапке снесло боны, поставленные, чтобы предотвратить распространение мазутного пятна.

«Волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет. К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут», ― описывал ситуацию вице-губернатор края Александр Нестеренко.

По данным «Осторожно, новости», после шторма большая часть мешков осталась на пляже, но их намочило. Волонтеры жалуются на нехватку техники для вывоза нефтепродуктов и требуют от федеральных властей вмешаться в ситуацию. Оперштаб края сообщает, что полигоны Кубани не справляются с количеством мазута.

Объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тыс. тонн, заявил министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов. На сегодняшний день удалось собрать 14 тыс. тонн нефтепродуктов, отметил он.

По данным МЧС, в ликвидации последствий разлива мазута участвуют более 5000 спасателей и волонтеров. Группировку техники нарастили вдвое ― до 200 единиц техники, сообщили в администрации Краснодарского края.

Разлив мазута произошел из‑за крушения в Черном море двух танкеров ― «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 15 декабря суда попали в сильный шторм, и их пробило волнами. С танкеров спасли 26 моряков, один погиб.

Танкеры перевозили более 9000 тонн мазута. По оценкам РАН, из каждого судна вытекло примерно по 1500 тонн нефтепродуктов. В Анапе и Темрюкском районе ввели режим ЧС муниципального уровня.

Основные выбросы пришлись на побережье Анапы. Там загрязнены 54 километра пляжей. Известно о более чем сотне погибших птиц и более чем десятке погибших дельфинов. Волонтеры отмывают птиц от мазута, около тысячи особей удалось спасти.