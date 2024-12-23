Джо Пеши укусил за палец Маколея Калкина на съемках «Один дома»

Джо Пеши случайно укусил за палец Маколея Калкина во время съемок классического рождественского фильма 1990 года «Один дома». Об этом рассказал Дэниел Стерн, сыгравший одного из грабителей, в интервью Entertainment Tonight.

«Я совершенно забыл об этом. Джо — он замечательный, я люблю его, он мой дорогой друг, но он страшный чувак. В первом фильме мы пытались быть по-настоящему страшными, а потом поняли, что мы идиоты. Но был фактор страха, который усилил драматизм ситуации», — отметил актер.