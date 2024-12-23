Трамп заявил, что при нем в США будет лишь два гендера ― мужской и женский

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при нем официально будет лишь два гендера ― мужской и женский.
«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будет признано только два гендера ― мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал Трамп на мероприятии Turning Point’s AmericaFest 2024.
Он также пообещал «убрать мужчин из женского спорта» и подписать указ, который «положит конец детскому женскому обрезанию, выдворит транслюдей из армии и школ».
Трамп неоднократно заявлял, что намерен запретить трансперсонам участвовать в женских соревнованиях. Кроме того, Трамп грозился сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».