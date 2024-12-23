Трамп заявил, что при нем в США будет лишь два гендера ― мужской и женский

Избранный президент США Дональд Трамп заявил , что при нем официально будет лишь два гендера ― мужской и женский.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будет признано только два гендера ― мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал Трамп на мероприятии Turning Point’s AmericaFest 2024.