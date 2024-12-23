Дензел Вашингтон получил лицензию священника и свидетельство о крещении. Об этом сообщает Deadline.
Событие произошло в церкви Бога во Христе Kelly Temple, расположенной в нью-йоркском Гарлеме. Впоследствии актер сможет получить сан.
«Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло много времени, но я здесь», — сказал Вашингтон и поблагодарил свою жену Полетту Вашингтон.
Ранее актер говорил, что, хотя разговоры о религии в Голливуде редки, он непоколебим в своем стремлении делиться своими убеждениями и опытом.
«Я не боюсь. Мне все равно, что подумают другие. Понимаете, если говорить о страхе — вы не можете говорить так и получать „Оскары“. Вы не можете говорить так и веселиться. Это не модно. Это не сексуально. Но это не значит, что люди в Голливуде не верят», — написал он в эссе для Esquire.