Дензел Вашингтон получил лицензию священника

«Через неделю мне исполнится 70 лет. Это заняло много времени, но я здесь», — сказал Вашингтон и поблагодарил свою жену Полетту Вашингтон.

«Я не боюсь. Мне все равно, что подумают другие. Понимаете, если говорить о страхе — вы не можете говорить так и получать „Оскары“. Вы не можете говорить так и веселиться. Это не модно. Это не сексуально. Но это не значит, что люди в Голливуде не верят», — написал он в эссе для Esquire.