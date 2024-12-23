«Союзмультфильм» потратит 1–1,2 млрд рублей на российский «ответ Marvel»

«Союзмультфильм» потратит 1–1,2 млрд рублей на производство фильмов о российских супергероях, которые должны будут стать «ответом Marvel». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу студии Юлиану Слащеву.

Она признала, что при таком большом бюджете ленты не окупят себя без госфинансирования: «Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав. С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты».