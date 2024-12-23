«Союзмультфильм» потратит 1–1,2 млрд рублей на российский «ответ Marvel»

«Союзмультфильм» потратит 1–1,2 млрд рублей на производство фильмов о российских супергероях, которые должны будут стать «ответом Marvel». Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу студии Юлиану Слащеву.
Она признала, что при таком большом бюджете ленты не окупят себя без госфинансирования: «Можно разве что выйти в ноль на продаже телевизионных прав и OTT-прав. С точки зрения кинобизнеса статистика не из лучших. Но это не означает, что нам вообще не надо больше развивать собственные проекты».
Ранее стало известно, что онлайн-кинотеатр Okko и создатель «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко работают над медиафраншизой о супергероях под названием «Орден Алой звезды».
Всего серия будет состоять из шести полнометражных фильмов и сериала, который выйдет между первой и второй лентой. «Весь следующий год мы проведем в препродакшене, в подборе каста, в пробах и поиске визуального стиля франшизы. В 2026 году намерены войти в производство», — отметила Слащева.
По ее словам, Лукьяненко — один из лучших российских фантастов, и хиты у него «выходят один за другим». Глава «Союзмультфильма» напомнила, что он совместно с писателем Сергеем Волковым разработал франшизу, основанную на произведениях советских писателей.