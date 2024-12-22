The Weeknd анонсировал фильм Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом

Над картиной он поработал вместе с кинокомпанией Lionsgate. Роли в проекте сыграли Дженна Ортега и Барри Кеоган, а режиссерское кресло занял постановщик фильма А24 «Волны» Трей Эдвард Шульц. Стоит ожидать и появление на экране самого певца.