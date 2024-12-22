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The Weeknd анонсировал фильм Hurry Up Tomorrow с Дженной Ортегой и Барри Кеоганом

Сегодня в 20:55
Фото: из соцсетей The Weeknd

The Weeknd поделился деталями фильма к альбому Hurry Up Tomorrow. Его премьера должна состояться 16 мая.

Над картиной он поработал вместе с кинокомпанией Lionsgate. Роли в проекте сыграли Дженна Ортега и Барри Кеоган, а режиссерское кресло занял постановщик фильма А24 «Волны» Трей Эдвард Шульц. Стоит ожидать и появление на экране самого певца.

Детали сюжета пока не раскрывают, но известно что фильм выполнен в жанре психологического триллера, вдохновлен новыми песнями артиста, а также обещает «первый в своем роде кинотеатральный опыт».

Шестой лонгплей канадского R&B-певца «Hurry Up Tomorrow» ожидается 24 января, он должен продолжить историю релизов «After Hours» и «Dawn FM», посвященных аду и чистилищу соответственно.

Кроме того, альбом может стать последним под псевдонимом The Weeknd, далее Абель Тесфайе планирует публиковать песни под своим настоящим именем.

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