В 2024 году в России больше всего не досчитались дворников

Дворники возглавили топ-20 самых дефицитных вакансий в России. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, которые публикует ТАСС.

Эксперты проанализировали свыше 11 млн вакансий за последние 12 месяцев. Профессия дворника за это время переместилась с третьей строчки прошлогоднего топа на первую. Она также оказалась единственной, где число открытых вакансий превысило число желающих получить работу.

На второе место попали токари, возглавлявшие аналогичный рейтинг год назад. Ситуация с соотношением спроса и предложения здесь лишь немного улучшилась за это время, между работодателями и соискателями сложился примерный паритет.

Третью позицию делят повара, кондитеры, продавцы и кассиры. За ними идут врачи, автослесари и администраторы магазинов.

Из данных платформы следует, что за год в стране сильнее других ощущалась нехватка мерчендайзеров (взлетели с 19 позиции на 10 по сравнению с прошлым годом), сварщиков (поднялись на пять позиций), маляров и монтажников (переместились на 13 позиций вверх), товароведов (15 позиций вверх) и коллекторов (54 позиции вверх).

Всего из 174 профессий в списках hh.ru по итогам года 24 отнесли к остродефицитным. В их число вошли швея, оператор станков с ЧПУ, агроном, торговый представитель, кладовщик, медсестра, оператор производственной линии, разнорабочий, зоотехник.