11 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

«Шесть на берегу. Два в воде — это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки», — сказала собеседница агентства.

В центре отметили, что знают причины смерти лишь части из них. Например, в среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море.