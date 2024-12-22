11 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

На побережье Краснодарского края нашли мертвыми 11 дельфинов после разлива нефтепродуктов. Об этом директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей сообщила РИА «Новости».
«Шесть на берегу. Два в воде — это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки», — сказала собеседница агентства.
В центре отметили, что знают причины смерти лишь части из них. Например, в среду волонтеры нашли в Анапе тело погибшей молодой азовки. Животное было полностью в мазуте, у дельфина забито им даже дыхало. Еще одно тело азовки в мазуте было обнаружено позже в Азовском море.
По шести выброшенным на берег телам в центре пока не могут предоставить точных данных, отметили представители «Дельфы» в беседе с «Подъемом».
«По тем данным, которые прислали, следов мазута нет, поэтому здесь может быть какое‑то отравление, но это уже исследование должно быть проведено», — сказали зоозащитники.
По данным, которые опубликовал эколог Георгий Каваносян, волонтерам удалось спасти 972 пострадавшие птицы, еще 181 погибли.
Сотрудники МЧС обнаружили новые масляные пятна в Крыму. По их данным, с побережья вывезли уже около 15 тонн мазута, еще около 10 тонн только предстоит отправить.
Основные выбросы пришлись на побережье Анапы. Там загрязнены 54 км пляжей, вывезены 12 тыс. тонн загрязненного грунта, в уборке приняли участие 8500 человек. По оценке губернатора, процесс займет еще около месяца, а весной нефтепродукты будут собирать в море.
15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие более 9000 тонн мазута, почти 4000 из которых попало в море. По мнению экологов, полное восстановление экосистемы Черного моря займет не одно десятилетие.