Тимоте Шаламе нашел странное удовольствие от поражений в гонках за актерскими наградами. Об этом актер рассказал в интервью на SiriusXM, его цитирует Variety.

9 декабря организаторы 82-й премии «Золотой глобус» объявили шорт-лист номинантов, и Шаламе претендует на статуэтку лучшему драматическому актеру за роль в «Боб Дилан: Никому не известный». На престижную премию его номинировали еще три раза за появления в «Назови меня своим именем», «Красивый мальчик» и «Вонке», но каждый раз он покидал зал с пустыми руками.

«Меня уже в четвертый раз номинировали на „Золотой глобус“. Знаете, нет ничего более уморительного, чем прийти домой, порвать карточку с заготовленной речью и думать про себя: „Ты самовлюбленный высокомерный урод. Почему ты вообще решил, что она тебе пригодится?“. Этим чувством ни с кем не получится поделиться», — поведал Шаламе.

В этом году в соперниках у артиста Эдриен Броди из «Бруталиста», Дэниел Крейг из «Квира», Колман Доминго из «Синг-Синга», Рэйф Файнс из «Конклава» и Себастьян Стэн из «Ученика». Многие ожидают, что он получит номинацию на «Оскар» за роль Боба Дилана. В картине он сам поет и играет на гитаре.