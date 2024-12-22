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«Сапсаны» уберут с маршрута Москва — Петербург в 2028 году

Сегодня в 15:50
Фото: Sergey Yeliseev/Flickr

Скоростные поезда «Сапсан» собираются убрать с маршрута Москва — Петербург во втором квартале 2028 года. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Чиновник отметил, что подвижной состав «Сапсанов» технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет. Их до 2022 года поставляла немецкая корпорация Siemens, а теперь их заменит «более современный, скоростной» поезд российской разработки.

«Сапсан» могут запустить на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода и не только, чтобы «освободить» дорожную инфраструктуру для нового поезда. В августе показали макет части высокоскоростного поезда, который будет ездить до Петербурга.

Ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали, строительство которой стартовало в этом году, должно завершиться в 2028-м, отметил Старовойт. Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что интервал движения поездов между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали составит 15 минут. Однако такой короткий интервал не стоит ждать сразу после запланированного открытия маршрута. Общий объем инвестиций в проект высокоскоростного поезда Москва — Петербург составит около 2 трлн рублей.

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