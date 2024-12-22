Скоростные поезда «Сапсан» собираются убрать с маршрута Москва — Петербург во втором квартале 2028 года. Об этом ТАСС рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Чиновник отметил, что подвижной состав «Сапсанов» технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет. Их до 2022 года поставляла немецкая корпорация Siemens, а теперь их заменит «более современный, скоростной» поезд российской разработки.

«Сапсан» могут запустить на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода и не только, чтобы «освободить» дорожную инфраструктуру для нового поезда. В августе показали макет части высокоскоростного поезда, который будет ездить до Петербурга.