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«Олененок», «Сегун», «Соперники»: Metacritic выбрал лучшие сериалы года по оценкам критиков

Сегодня в 15:48
Кадр: Netflix

Metacritic выпустил итоговый топ новых сериалов 2024 года. В него попали «Олененок», «Сегун», «Люди Икс ’97» и многие другие релизы.

Первую строчку занячл «Олененок». Хит Netflix об опасной преследовательнице уже заработал 6 наград «Эмми» и награду ассоциации телекритиков, а также может пошуметь на скорой церемонии вручения «Золотых глобусов». Кроме того, его создатель комик Ричард Гадд получил заказ от HBO на новый проект.

Историческая драма «Сегун» попала на второе место. Новая адаптация романа Джеймса Клавелла привлекла к экранам миллионы зрителей и поставила рекорд премии «Эмми», когда ее создатели ушли домой с 18 статуэтками из 25 номинаций.

На третью позицию попал сериал Disney+ «Соперники». Проект с Дэвидом Теннантом адаптирует одноименный роман Джилли Купер и знакомит зрителей с безжалостным миром британского телевидения 1980-х годов. Драма уже получила заказ на второй сезон.

«Яркий, захватывающий возврат к мыльным драмам времен расцвета прайм-тайма телевидения. Скандальная, раскованная история с первых же сцен (в которой два героя присоединяются к высшему свету в туалете самолета) полна предательства, амбиций, жадности и излишеств во всех лучших проявлениях», — пишет о ней критик журнала Paste.

Топ-20 сериалов 2024 года по версии Metacritic

  1. «Оленёнок» — 88/100
  2. «Сёгун» — 85/100
  3. «Соперники» — 84/100
  4. «Умник: Дэвид Чейз и „Сопрано“» — 84/100
  5. «Призраки» — 84/100
  6. «Учитель английского» — 83/100
  7. «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла» — 83/100
  8. «Люди Икс '97» — 82/100
  9. «Ничего не говори» — 80/100
  10. «Сочувствующий» — 80/100
  11. In Restless Dreams: The Music of Paul Simon — 80/100
  12. «Мистер Бейтс против почты» — 80/100
  13. «Убрать Милли Блэк» — 79/100
  14. «Нолли» — 79/100
  15. «Сто лет одиночества» — 79/100
  16. Ren Faire — 79/100
  17. «Диарра из Детройта» — 79/100
  18. «Возвращение Симоны Байлз» — 79/100
  19. Penelope — 79/100
  20. «Чёрные голуби» — 78/100.

Список претерпел серьезные изменения по сравнению с полугодичной версией, которую агрегатор рецензий собирал опустилась со второй на пятую позицию, в топ-10 залетели документальный проект о «Клане Сопрано», ситком «Учитель английского» и ирландский мини-сериал «Ничего не говори».

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