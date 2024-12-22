«Олененок», «Сегун», «Соперники»: Metacritic выбрал лучшие сериалы года по оценкам критиков

Metacritic выпустил итоговый топ новых сериалов 2024 года. В него попали «Олененок», «Сегун», «Люди Икс ’97» и многие другие релизы.

Первую строчку занячл «Олененок». Хит Netflix об опасной преследовательнице уже заработал 6 наград «Эмми» и награду ассоциации телекритиков, а также может пошуметь на скорой церемонии вручения «Золотых глобусов». Кроме того, его создатель комик Ричард Гадд получил заказ от HBO на новый проект.