Джастина Бальдони, которого обвиняет в домогательствах Блейк Лайвли, исключили из агентства талантов

Агентство талантов WME расторгло контракт с режиссером и звездой фильма «Все закончится на нас» после обвинений Блейк Лайвли в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

И Бальдони, и Лайвли входят в WME. Исходя из серьезности обвинений Лайвли, агентство посчитало, что необходимо принять быстрые меры и расстаться с Бальдони. WME не прокомментировало ситуацию.

Накануне стало известно, что Блейк Лайвли обвинила режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах и «социальной манипуляции». Адвокаты ответчика назвали обвинения «позорной» попыткой актрисы восстановить свою репутацию после пресс-тура.

Лайвли утверждает, что Бальдони обсуждал свою сексуальную жизнь и неоднократно заходил в ее гримерку без приглашения, пока она была раздета или кормила грудью. Режиссер, по ее словам, кампании по «уничтожению» ее репутации.