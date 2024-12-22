Джастина Бальдони, которого обвиняет в домогательствах Блейк Лайвли, исключили из агентства талантов

Агентство талантов WME расторгло контракт с режиссером и звездой фильма «Все закончится на нас» после обвинений Блейк Лайвли в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.
И Бальдони, и Лайвли входят в WME. Исходя из серьезности обвинений Лайвли, агентство посчитало, что необходимо принять быстрые меры и расстаться с Бальдони. WME не прокомментировало ситуацию.
Накануне стало известно, что Блейк Лайвли обвинила режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах и «социальной манипуляции». Адвокаты ответчика назвали обвинения «позорной» попыткой актрисы восстановить свою репутацию после пресс-тура.
Лайвли утверждает, что Бальдони обсуждал свою сексуальную жизнь и неоднократно заходил в ее гримерку без приглашения, пока она была раздета или кормила грудью. Режиссер, по ее словам, кампании по «уничтожению» ее репутации.
Слухи о вражде Лайвли и Бальдони разошлись по соцсетям во время пресс-тура «Все закончится на нас» в августе 2023 года. Актриса и режиссер избегали друг друга, чем привлекли внимание. Несмотря на высокие сборы и наличие продолжения книги, по которой был снят фильм, источники Variety утверждали, что сиквела не будет. «Вероятно, не существует мира, где эти двое снова будут работать вместе», — заявил изданию собеседник, знакомый с ситуацией.