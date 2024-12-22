Friendly fire: США сбили двух своих пилотов над Красным морем

22 декабря двух пилотов ВМС США сбили над Красным морем в результате дружественного огня. Тем не менее это стало самым серьезный инцидентом с американскими войсками за более чем год с момента нападения йеменских хуситов, передает ABC News.

Оба пилота спаслись благодаря катапультированию, один из них получил незначительные травмы. Самолет F/A-18 взлетел с авианосца «Гарри Трумэн», после чего ракетный крейсер «Геттисберг» сбил самолет. Это произошло в то время, как американские военные наносили авиаудары по объектам йеменских хуситов.

Не сразу стало ясно, как «Геттисберг» мог принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно если учесть, что корабли в боевой группе связаны как радиолокационной, так и радиосвязью. В Центральном командованим вооруженных сил США пояснили, что военные корабли и самолеты ранее сбили несколько беспилотников хуситов и противокорабельную крылатую ракету, а на принятие решений от них требовалось несколько секунд.