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Создатели «Юбуста» сообщили о краже расширения

Сегодня в 14:33

Разработчики расширения «Юбуст» сообщили о его краже и призвали пользователей удалить его из браузеров. Об этом говорится в посте в их телеграм-канале.

«Расширение Юбуст было украдено. Полностью», — написали разработчики. Они предложили пользователям пожаловаться на расширение в магазине Chrome через специальную форму, удалить его из браузеров и деактивировать связанных с расширением ботов в телеграме.

Создатели приложения связали кражу с усилением блокировок YouTube в последние дни и возросшим количеством атак на сервис и подчеркнули, что никогда не собирали и не хранили данные пользователей. Они также пообещали решить вопрос с возвратом денег покупателям платной подписки в ближайшие дни.

Авторы расширения обратили внимание, что на странице приложения в магазине Chrome сменился адрес сайта и призвали не переходить по нему. Кроме того, они открестились от сообщений о том, что расширением управляет бывший член их команды, и назвали новых управляющих мошенниками.

«Юбуст» оказался наиболее популярным расширением для обхода замедления YouTube. Сейчас на его телеграм-канал подписаны более 107 тыс. аккаунтов, а в Chrome Web Store у него до сих пор больше 2 млн пользователей.

По данным опроса компании Edna, пользоваться американским видеохостингом в России продолжили 43% пользователей, больше половины из них установили необходимые приложения.

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