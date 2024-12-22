Боксер Тайсон Фьюри про ИИ-судей в боксе: «К черту компьютеры»

Боксер Тайсон Фьюри остался недоволен работой искусственного интеллекта в матче за чемпионский пояс против Александра Усика. На пресс-конференции он призвал убрать компьютеры из спорта.

Результат матча был решен живыми людьми, они единогласно присудили победу украинцу со счетом 116-112. ИИ, который также подсчитывал удары боксеров друг по другу, показал несколько иной результат — 118-112. Показания компьютеров пока не влияют на решения рефери, но со временем это может измениться.

У Фьюри спросили о потенциале применения технологии, и британец не стал сдерживать разочарование.

«Знаете, оценка этой штуковины — это полное дерьмо. И вообще ***** [к черту] все эти компьютеры. Пусть люди дальше работают. Больше работы для людей, меньше для компьютеров!» — ответил боец.

«Кстати, электромобили тоже *****», — добавил он.

В целом Фьюри выразил недовольство вторым поражением: «Я был уверен, что победил во второй раз. Но вместо этого еду домой с двумя поражениями. Я не могу это изменить, остается лишь драться дальше и надеяться на лучшее. Однако до конца жизни буду верить, что я победил. Весь вечер у меня было преимущество, я наносил удары по телу и по голове, но результат оказался другим».

После матча британец допустил, что не вернется на ринг: «Что дальше? Может, вы увидите мой очередной бой. Но не исключено, что этого больше не случится. Вернемся к этому вопросу в следующем году».

Первый бой спортсменов прошел в марте, тогда Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, собрав пояса сразу трех организаций — WBA, WBC и IBO. Последний раз такое удавалось только Ленноксу Льюису в 1999 году.