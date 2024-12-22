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Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри

Сегодня в 11:45
Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинский боксер Александр Усик сохранил титул чемпиона мира в тяжелом весе, победив британского спортсмена Тайсона Фьюри во второй раз. Поединок проходил в ночь на 22 декабря в Эр-Рияде.

Усик победил единогласным решением судей со счетом 116-112 по итогам 12 раундов. Это был бой-реванш, за которым впервые в истории следил искусственный интеллект. Перед матчем также выяснилось, что Фьюри на 25 килограммов тяжелее Усика.

«Темп был неумолимым, и в конечном итоге Усик был просто слишком быстр, слишком умен и слишком искусен для Фьюри. Его движение, точность и аккуратность ударов были образцовыми. Фьюри сражался иногда блестяще, но он не мог выдержать никакой реальной интенсивности», — описал бой репортер The Guardian Дональд Макрей.

После поединка Фьюри назвал победу Усика «рождественским подарком» от судей. «Я буду верить до конца своих дней, что выиграл этот бой. Я был агрессивен, весь вечер был на передовой, нанося удары по корпусу и голове», — сказал он.

Предыдущий бой между Усиком и Фьюри состоялся в мае. Тогда украинец победил и стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а британец потерпел первое поражение в своей карьере. После этого Фьюри тоже отрицал свое поражение, поэтому Усик согласился на реванш.

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