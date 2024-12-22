Трамп назначил спецпосланником США в Великобритании продюсера своего шоу

Дональд Трамп объявил о назначении телепродюсера Марка Бернетта специальным посланником США в Великобритании. У нового назначенца нет политического или дипломатического опыта, отмечает The Guardian.

Бернетт помог Трампу стать медийной фигурой благодаря успеху реалити-шоу «Ученик», которое транслировалось на канале NBC с 2004 по 2016 год. Бизнесмен руководил шоу из зала заседаний Trump Tower в Нью-Йорке и был его ведущим. Продюсер также работал над передачами «Голос», «Выживший» и «Shark Tank».

Объявляя о назначении, Трамп подчеркнул 13 побед Бернетта на премии «Эмми» и создание одних из «крупнейших шоу в истории телевидения». Variety называет его одним из самых успешных телепродюсеров за последние три десятилетия, который держался от Трампа на расстоянии вытянутой руки во время первого президентства.

«Построив выдающуюся карьеру в телепроизводстве и бизнесе, Марк привносит в эту важную должность [спецпосланника в Великобритании] уникальное сочетание дипломатической проницательности и международного признания», — написал Трамп. Назначения на эту должность не требуют одобрения Сената.