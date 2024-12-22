Аниме «Человек-бензопила» обзавелось тизером

Студия MAPPA выложила тизер аниме-фильма по «Человеку-бензопиле». Релиз ленты запланирован на 2025 год.
За полторы минуты тизера авторы показывают завязку «Человека-бензопилы» и отрывки из боевых сцен. По сюжету обычный японский беспризорник зарабатывает на жизнь охотой на ведьм. Главный герой знакомится с работницей кафе по имени Резе и влюбляется, но в то же время хочет остаться верным своей начальнице, с которой он в отношениях.
Анонс «Человека-бензопилы» в жанре боевой фэнтези-сенэн MAPPA сделала еще в декабре 2023 года. Над фильмом работают режиссер Тацуя Есихара, сценарист Хироси Сэко и дизайнер персонажей Казутака Сугияма. Все они создавали одноименный сериал.
В 2022 году фанаты манги «Человек-бензопила» призывали MAPPA переделать аниме-сериал из‑за чрезмерного реализма и эротизма. Батальные и комические сцены поставлены плохо, музыка не впечатлила, а озвучка (герои говорят с неправильной интонацией) и прорисовка эмоций персонажей требовали переработки, сетовали они.