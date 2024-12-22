Аниме «Человек-бензопила» обзавелось тизером

За полторы минуты тизера авторы показывают завязку «Человека-бензопилы» и отрывки из боевых сцен. По сюжету обычный японский беспризорник зарабатывает на жизнь охотой на ведьм. Главный герой знакомится с работницей кафе по имени Резе и влюбляется, но в то же время хочет остаться верным своей начальнице, с которой он в отношениях.