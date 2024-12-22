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В Албании запретили тикток на один год после убийства школьника

Сегодня в 08:54
Фото: Ivan Radic/Flickr

Власти Албании ввели запрет на тикток сроком один год после убийства подростка. Они выразили обеспокоенность влиянием соцсетей на молодое поколение и сослались на повышение безопасности в школах, сообщает The Guardian.

В ноябре 14-летний албанский школьник погиб от рук одноклассника, напавшего на него с ножом. Местные СМИ писали, что инцидент произошел после ссоры между двумя мальчиками в соцсетях. В тиктоке появились видео о том, как молодые люди поддерживают убийство.

Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил соцсети и тикток в частности в разжигании насилия среди молодежи в школах и за их пределами. По данным местных исследователей, албанские дети составляют большую часть пользователей тиктока в стране.

«Сегодняшняя проблема не в наших детях, сегодняшняя проблема в нас, сегодняшняя проблема в нашем обществе, сегодняшняя проблема в тиктоке и всех остальных [соцсетях], которые берут наших детей в заложники», — заявил Рама.

Родители в Албании стали проявлять все большую обеспокоенность после сообщений о том, что дети берут с собой в школу ножи, чтобы применять их в ссорах или случаях травли, после просмотра роликов в тиктоке. Группы родителей и учителей провели встречи с чиновниками. По словам Рамы, алгоритмы соцсети в родном ей Китае якобы отличаются, «пропагандируя учебу и сохранение природы» вместо насилия.

TikTok потребовал от правительства Албании «срочной ясности» после гибели подростка и запрета соцсети. Компания заявила, что «не нашла никаких доказательств того, что у преступника или жертвы были аккаунты в тиктоке», и, согласно отчетам, перед трагедией оба смотрели короткие видео на других платформах. Албанская оппозиция назвала запрет тиктока «злоупотреблением властью с целью подавления свобод».

В конце ноября власти Австралии запретили пользоваться соцсетями детям и подросткам младше 16 лет. С конца 2025 года тикток, X и другие платформы должны будут ограничивать для них вход в свои сервисы.

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