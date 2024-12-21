Президент Ирана предложил заменить риал на туман

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил деноминацию риала и изменение названия валюты на иранский туман. Он внес законопроект о финансовой реформе в парламент страны, передает Tasnim.
Пезешкиан предлагает убрать четыре нуля с купюр: 1 туман будет эквивалентен 10 тыс. нынешних риалов и 100 парсэ. Документом предусмотрен двухлетний переходный период, во время которого в обращении будет как новая, так и старая валюта.
Как сообщает информагентство, таким образом власти хотят справиться с хронической инфляцией и низкой покупательной способностью национальной валюты. Инициативу одобрили в кабмине Ирана еще в 2019 году, однако теперь ее передали на рассмотрение парламента «в срочном порядке».
Официально 1 рубль оценивается в 488,5 риала, а доллар — в более 420 тыс. риалов. РИА «Новости» отмечают, что на рынке за 1 доллар берут 770 тыс. риалов. Местные жители уже привыкли сокращать называемые суммы в 10 раз и называть цену в «туманах» — валюте, которая использовалась в Иране до Исламской революции 1979 года.