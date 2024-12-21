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Блейк Лайвли обвинила режиссера и актера «Все закончится на нас» в домогательствах

Сегодня в 19:55
Фото: кадр из фильма «Все закончится на нас»

Блейк Лайвли обвинила режиссера и коллегу по фильму «Все закончится на нас» Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах. Адвокаты ответчика назвали обвинения «позорными», сообщает Variety.

Согласно жалобе, поданной в Департамент по гражданским правам Калифорнии, во время съемок фильма состоялась встреча, на которой обсуждались претензии Лайвли и ее требования. На ней присутствовал муж актрисы Райан Рейнолдс, утверждается там.

По словам Лайвли, Бальдони «импровизировал нежелательные поцелуи и обсуждал свою сексуальную жизнь, включая связи, на которые, по его словам, ему не удалось получить согласия». Актриса утверждает, что продюсер Джейми Хит показывал ей видео своей обнаженной жены и наблюдал за Лайвли в съемочный трейлер, когда она была топлес и смывала макияж с тела, игнорируя просьбы отвернуться. Она добавила, что Бальдони и Хит неоднократно заходили в ее гримерку без приглашения, пока она была раздета или кормила грудью.

Лайвли якобы также потребовала от Бальдони не добавлять никаких дополнительных «сцен секса, орального секса или оргазма на камеру», оставив только те, что были прописаны в сценарии. Согласно жалобе, дистрибьютор фильма Sony Pictures принял претензии актрисы.

Юристы Лайвли также обвиняют Бальдони в «социальной манипуляции» и запуске кампании по «уничтожению» репутации актрисы. «Я надеюсь, что мой судебный иск поможет раскрыть тайну этой зловещей ответной тактики, направленной на причинение вреда людям, которые открыто говорят о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать объектом преследований», — сказала Лайвли в разговоре с The New York Times.

Брайан Фридман, адвокат Бальдони и его продюсерской компании Wayfarer Studios, назвал позором «столь серьезные и категорически ложные обвинения». По его мнению, Лайвли «отчаянно пытается «исправить» собственную испорченную репутацию, которую сделали таковой ее «заявления и поступки во время кампании по продвижению фильма».

«Эти заявления полностью ложны, возмутительны и намеренно непристойны с намерением публично навредить и переиначить [негативную] повестку о ней в СМИ», — сказал Фридман. Он утверждает, что Wayfarer Studios заранее наняла кризисного менеджера до старта маркетинговой кампании, вспомнив «многочисленные требования и угрозы» Лайвли во время съемок. Актрису обвинили в угрозах бойкотировать съемки и продвижение ленты, а также распространении «негативных, полностью сфабрикованных и ложных историй в прессе» еще до начала дистрибуции.

Слухи о вражде Лайвли и Бальдони разошлись по соцсетям во время пресс-тура «Все закончится на нас» в августе 2023 года. Актриса и режиссер избегали друг друга, чем привлекли внимание. Несмотря на высокие сборы и наличие продолжения книги, по которой был снят фильм, источники Variety утверждали, что сиквела не будет. «Вероятно, не существует мира, где эти двое снова будут работать вместе», — заявил изданию собеседник, знакомый с ситуацией.

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