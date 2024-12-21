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«Я не готова с вами прощаться»: Милли Бобби Браун расплакалась на финале съемок «Очень странных дел»

Сегодня в 17:58
Фото: @milliebobbybrown

Милли Бобби Браун расплакалась, читая прощальное письмо команде создателей «Очень странных дел» на последнем дне съемок пятого сезона. Она выложила фотографии разных годов, когда снималось шоу.

«Разве окончание школы не должно приносить облегчение? Как будто ты рад оставить позади учителей и одноклассников. Не в моем случае. Я совершенно не готова с вами прощаться. Я люблю каждого из вас и навсегда сохраню воспоминания и связи, которые мы создали вместе как семья. Я люблю вас, спасибо», — сказала Бобби Браун, заливаясь слезами.

@milliebobbybrown

Съемки всех сезонов «Очень странных дел» продолжались девять лет, а на момент начала — в ноябре 2015 года — Браун было всего 11 лет. Актриса сыграла роль Одиннадцать, девочки со сверхъестественными способностями. «Это [сериал] был такой огромный фактор в моей жизни, но это как окончание школы, как последний год обучения. Ты готов пойти и расцвести, и ты благодарен за то время, которое у тебя было, но пришло время создать собственное послание и жить собственной жизнью», — говорила она в прошлогоднем интервью.

Премьера финального сезона «Очень странных дел» состоится на Netflix в 2025 году. Накануне стриминг опубликовал коллаж из закадровых снимков.

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