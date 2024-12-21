«Я не готова с вами прощаться»: Милли Бобби Браун расплакалась на финале съемок «Очень странных дел»

«Разве окончание школы не должно приносить облегчение? Как будто ты рад оставить позади учителей и одноклассников. Не в моем случае. Я совершенно не готова с вами прощаться. Я люблю каждого из вас и навсегда сохраню воспоминания и связи, которые мы создали вместе как семья. Я люблю вас, спасибо», — сказала Бобби Браун, заливаясь слезами.

Съемки всех сезонов «Очень странных дел» продолжались девять лет, а на момент начала — в ноябре 2015 года — Браун было всего 11 лет. Актриса сыграла роль Одиннадцать, девочки со сверхъестественными способностями. «Это [сериал] был такой огромный фактор в моей жизни, но это как окончание школы, как последний год обучения. Ты готов пойти и расцвести, и ты благодарен за то время, которое у тебя было, но пришло время создать собственное послание и жить собственной жизнью», — говорила она в прошлогоднем интервью.