Игроки Escape from Tarkov из РФ пожаловались на проблемы с входом в игру

Российские игроки Escape from Tarkov пожаловались на проблемы с входом в игру. Однако при попытке подключения к серверам с IP-адресом другой страны проблем не возникает, сообщает DTF.
Разработчики Escape from Tarkov подтвердили неполадки. В студии Battlestate Games заявили, что на их серверах сбои не наблюдаются, поэтому проблемы «не связаны с ее инфраструктурой». На данный момент создатели игры «работают над альтернативными решениями для игроков из региона».
DTF отмечает, что в отношении Escape from Tarkov в РФ не вводили никаких ограничений, а проблемы могут быть связаны с запретом какого‑либо другого ресурса, который задел инфраструктуру игры.
Escape from Tarkov — это онлайн-игра в жанре тактического шутера от первого лица, вышедшая в 2017 году. Действие игры происходит в вымышленном городе Тарков, где царит анархия.