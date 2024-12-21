Том Харди собирался заплатить строителям декораций для сериала Гая Ричи

Том Харди собирался оплатить услуги 50 строителей декораций для нового сериала Гая Ричи. Их компания была признана банкротом и оставила сотрудников без зарплаты. Об этом пишет The Times.

Актер работает вместе с режиссером, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен над криминальным проектом под рабочим названием «Фиксер», его также раньше называли «Соучастник». Релиз должен состояться на Paramount+, а съемки начались в Лондоне в середине декабря.

Для подготовки организатор 101 Studios обратились к компании Helix 3D. Последняя, как пишет Deadline, столкнулась с финансовыми трудностями и надвигающимся банкротством, но все равно наняла для работ фрилансеров. Всего прошлым летом на съемочную площадку пригласили 50 человек, их труд оценили в 250 тыс. фунтов, которые за полгода так никто и не перечислил.

По информации The Times, Том Харди вызвался урегулировать ситуацию и выплатить строителям зарплату.

Впрочем, его услуги остались невостребованными — все расходы на себя взяла киностудия Paramount. Источник внутри компании рассказал, что руководство было в ярости из‑за возникшей проблемы.

О «Фиксере» ранее сообщалось, что шоу расскажет о семействе гангстеров из Лондона, которая переживает кризис и предательства, строит союзы и ведет не самый чистый бизнес. Харди исполняет в нем роль опасного и обаятельного решалы, а Миррен и Броснан — роли матриарха и патриарха преступной семьи.