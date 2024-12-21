В Москве и Королеве эвакуировали торговые центры из‑за взрывов пиротехники

Обновлено сегодня в 17:35

Еще два взрыва прогремели в Химках и Петербурге.

В Химках неизвестный поджег фейерверк в отделении почты, пишет Shot. Посетители успели эвакуироваться.

В Петербурге произошел взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, сообщила «Фонтанка». Из здания вылетела входная дверь. Пострадавших нет, на месте работают полиция и пожарные.