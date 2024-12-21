В Москве и Королеве эвакуировали торговые центры из‑за взрывов пиротехники

В Москве и Королеве эвакуировали посетителей двух торговых центров. Причиной стали взрывы пиротехники.
Первый инцидент произошел в ТЦ «Форт» в Отрадном. Об инциденте первым сообщил телеграм-канал Baza. Хлопок приняли за звук стрельбы, на него среагировала сигнализация. Людей вывели из здания и вызвали оперативные службы. Пострадавших нет, заведение продолжило работу в нормальном режиме.
Позже пресс-служба полиции уточнила в комментарии РИА «Новости», что причиной паники стал подрыв петарды пенсионеркой: «Женщина взорвала петарду в торговом центре „Форт“ на востоке Москвы по указанию неизвестных, которым ранее перевела 120 тыс руб».
Аналогичная история произошла в ТЦ «Гелиос» в Королеве, продолжает Baza. Там мужчина пришел в офис МФЦ на 4 этаже и запустил фейерверк в помещении. Взрыв выбил несколько стекол и привел к возгоранию потолка, посетителям пришлось покинуть здание.Пострадавших нет, центр временно закрыли, а поджигателю удалось уйти
Утром в Казани БПЛА атаковали жилые дома и предприятие. В результате атаки произошли несколько пожаров. Погибших нет, могли пострадать 3 человека от порезов выбитыми стеклами. В городе эвакуированы несколько школ, остановлены массовые мероприятия, а также вылеты из аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.