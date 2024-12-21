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Джесси Айзенберг считает, что роль Лекса Лютора «нанесла реальный вред его карьере»

Сегодня в 15:54
Фото: Warner Bros.

Джесси Айзенберг считает, что роль антагониста Лекса Лютора в «Бэтмене против Супермена: На заре справедливости» плохо сказалась на его актерский карьере. Ему нравится и фильм, и сам персонаж, но не он сам, передает The Hollywood Reporter.

На подкасте Armchair Expert Айзенберг вспомнил, как «очень плохо приняли» очередной фильм по вселенной DC и его самого. До роли Лютора его никогда «не принимали так плохо» в столь большом проекте, признался актер.

«В этой индустрии [все устроено так, что], если вы снимаетесь в большом фильме и вас воспринимают плохо, то люди, которые выбирают, кого пригласить на следующую роль в свой фильм, просто не пригласят вас», — пояснил Айзенберг.

До этого Айзенберг уже появлялся в фильмах, которые получались плохими, но они «не выходили в свет, и по большей части о них никто не знает», в отличие от «Бэтмена против Супермена». Однако ему понравился супергеройский блокбастер и работа над ним, поэтому номинант на «Оскар» решил, что это его вина: «Я не думаю, что они [пресса] поступили со мной несправедливо. Нет. Я думаю: „Наверное, я сделал что‑то не так“».

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате более 873 млн долларов. В фильме снялись Бен Аффлек в роли Бэтмена и Генри Кавилл в роли Супермена. Однако реакция на премьеру оказалась неоднозначной. Ленту номинировалась в четырех категориях на антипремии «Золотая малина»: Аффлека и Кавилла признали худшей экранной парой, а Айзенберга отметили за худшую роль второго плана.

Недавно Айзенберг написал сценарий, срежиссировал и сыграл главную роль в фильме «Настоящая боль», в котором также снялся Киран Калкин. Актер завершил съемки в фильме «Иллюзия обмана-3» и приступил к работе над музыкальной комедией с Джулианной Мур.

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