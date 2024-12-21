«Первое мистическое приключение года»: вышел трейлер «Охотников за призраком»

По сюжету 12-летний Женя стал жертвой пожара в квартире, в огне погибла его мама. Придя в себя в больнице, мальчик знакомится с дуэтом охотников за привидениями: пожилым следователем Максимом и его немым напарником Лысым. Втроем им предстоит установить истинную причину возгорания и найти беспощадного убийцу. Их соперник не так прост: он призрак и умеет проникать в тела других людей, среди которых оказываются знакомый погибшей, ее парень и местный гаишник.