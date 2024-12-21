«Первое мистическое приключение года»: вышел трейлер «Охотников за призраком»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер мистического триллера «Охотники на призрака». Первая серия проекта с Алексеем Маклаковым и Марьяной Спивак появится на платформе 17 января.
По сюжету 12-летний Женя стал жертвой пожара в квартире, в огне погибла его мама. Придя в себя в больнице, мальчик знакомится с дуэтом охотников за привидениями: пожилым следователем Максимом и его немым напарником Лысым. Втроем им предстоит установить истинную причину возгорания и найти беспощадного убийцу. Их соперник не так прост: он призрак и умеет проникать в тела других людей, среди которых оказываются знакомый погибшей, ее парень и местный гаишник.
«Это история о том, что противостоять абсолютному злу способны те, кто совсем не похож на типичных супергероев», — говорят о проекте авторы.
Трейлер обещает интригующую историю с хоррор-элементами и путешествием в астральный мир.
Режиссером многосерийного триллера выступил Дмитрий Тюрин, ранее работавший над «Триггером» и вторым сезоном «Эпидемии». За операторскую работу отвечает Глеб Филатов, отметившийся в «Быке» и «Цикадах». Производством занимаются Orignals Production («Волшебный участок»), LookFilm («Обычная женщина») и «Место силы» («Кибердеревня»).
Главные роли сыграли Вадим Филипченков, Алексей Маклаков и Арсений Касперович. Кроме них на экране появятся Марьяна Спивак («Эпидемия»), Александр Робак («Эпидемия»), Владимир Веревочкин («Игра на выживание»), Григорий Дудник («Слово пацана») и другие.