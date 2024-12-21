В Вологде открыли памятник Сталину и почтили память жертв репрессий

В Вологде прошло открытие памятника Иосифу Сталину после возложения цветов к памятнику жертвам репрессий. Церемонию посетил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщается в его телеграм-канале.

«Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — написал Филимонов.