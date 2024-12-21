В Вологде открыли памятник Сталину и почтили память жертв репрессий

В Вологде прошло открытие памятника Иосифу Сталину после возложения цветов к памятнику жертвам репрессий. Церемонию посетил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщается в его телеграм-канале.
«Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — написал Филимонов.
Политик написал, что в Вологде Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го в доме, который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка». Ранее он рассказывал, что поставить памятник Сталину просила общественность.
«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история», — говорил Филимонов.
В октябре 2023 года в Тверской области установили бюст Сталина на территории комплекса памяти жертв репрессий. В июле неизвестный отломал голову бюсту Сталина в Подмосковье.