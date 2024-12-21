В Вологде открыли памятник Сталину и почтили память жертв репрессий

Сегодня / 10:25
В Казани зафиксированы 8 прилетов дронов
Сегодня / 15:38
«Первое мистическое приключение года»: вышел трейлер «Охотников за призраком»
Сегодня / 14:25
«Хочу сбежать на далекий остров»: создатель «Игры в кальмара» устал от Netflix и сериала
Сегодня / 13:20
«Анора», Кендрик Ламар, Навальный: Барак Обама назвал любимые фильмы, песни и книги 2024 года
Сегодня / 12:46
Наследники королевской семьи Греции подали заявления на гражданство родины под экзотической фамилией
Сегодня / 12:21
На уборку мазута с пляжей Краснодарского края может уйти около месяца
Сегодня / 11:13
Джаред Лето сыграет Скелетора во «Властелинах вселенной»
Сегодня / 09:36
Тизер «Супермена» Джеймса Ганна стал самым популярным в истории Warner Bros.
Обновлено сегодня в 01:51
На рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека. Ранены в результате наезда более 60
Сегодня / 01:37
Джош Хартнетт и Дакота Джонсон присоединятся к экранизации «Тайного дневника Верити»
Сегодня / 00:56
Ана де Армас и Оскар Айзек снимутся в сериале «Бананы» Дэвида О.Расселла
Сегодня / 00:25
WhatsApp обязали предоставлять информацию о пользователях по запросу спецслужб
Вчера / 23:48
Появились кадры Харрисона Форда в образе Красного Халка из «Первого мстителя: Дивного нового мира»
Вчера / 23:46
Фильм о Джулиане Ассанже сняли с фестиваля «Сандэнс» за месяц до показа, чтобы доработать
Вчера / 22:59
Мэрайя Кэри провела шоу в Fortnite
Вчера / 22:54
Сериал «Плохая обезьяна» с Винсом Воном продлили на второй сезон
Вчера / 22:17
Том Холланд назвал отношения с Зендаей лучшим событием в жизни
Вчера / 21:50
YouTube начнет удалять видео с кликбейтом без предупреждения
Вчера / 21:42
Ремейк «Мумии» выйдет на экраны весной 2026 года. Его поставит Ли Кронин
Вчера / 20:50
Работа над фильмами о Бонде остановлена из‑за разногласий о будущем франшизы
Вчера / 20:32
В Великобритании кондитер испекла пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей
Вчера / 19:58
Песню Робби Уилльямса исключили из шорт-листа «Оскара»
Вчера / 19:40
Российским фигуристам и конькобежцам разрешили отбираться на Олимпиаду-2026
Вчера / 18:59
Съемки финального сезона «Очень странных дел» завершились
Вчера / 18:28
В Индии женщина пожаловалась в суд на мужа за то, что он любит ее меньше, чем кошку
Вчера / 17:58
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян на Новый год
Вчера / 17:55
Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Вчера / 17:18
Завершились съемки второго сезона «Черного облака» — мистического триллера Okko c Марьяной Спивак
Вчера / 16:59
Киркоров рассказал, что Ивлеева не снялась в новогоднем ремейке «Бриллиантовой руки» из‑за него
Вчера / 16:53
Сергей Бурунов и звезды КХЛ снялись в короткометражке «Батин свитер» и запустили розыгрыш свитеров
Вчера / 16:23
Тильда Суинтон получит «Золотого медведя» за достижения в карьере
Вчера / 15:55
Бегун из Уганды почти добрался до Лондона после 516-дневного забега
Вчера / 15:37
Дэмиен Шазелл снимет байопик об Ивеле Книвеле. Главную роль сыграет Леонардо Ди Каприо
Вчера / 15:12
Редизайн магазинов «Эконика» выиграл премию Interior Design 2024, обойдя бутик Chanel
Вчера / 14:52
В США обновили список здоровой еды впервые с 1990-х годов

В Вологде открыли памятник Сталину и почтили память жертв репрессий

Сегодня в 14:58
Фото: Филимонов LIVE/Telegram

В Вологде прошло открытие памятника Иосифу Сталину после возложения цветов к памятнику жертвам репрессий. Церемонию посетил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщается в его телеграм-канале.

«Мы обязаны ценить прошлое во всем многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — написал Филимонов.

Политик написал, что в Вологде Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го в доме, который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка». Ранее он рассказывал, что поставить памятник Сталину просила общественность.

«При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею, потому что наша история», — говорил Филимонов.

В октябре 2023 года в Тверской области установили бюст Сталина на территории комплекса памяти жертв репрессий. В июле неизвестный отломал голову бюсту Сталина в Подмосковье.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами