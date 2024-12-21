«Хочу сбежать на далекий остров»: создатель «Игры в кальмара» устал от Netflix и сериала

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк устал от работы над вторым и третьим сезонами сериала, он хочет побыстрее уйти на отдых и не отвечать на звонки из Netflix. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

«Надо сказать, что в каком‑то смысле мне надоела „Игра в кальмара“. Я так устаю от такого ритма жизни, когда мне нужно что‑то создавать и продвигать. Поэтому сейчас даже думать не хочу о следующем проекте», — поделился с журналистами режиссер и сценарист.

«Сейчас мне бы хотелось уехать на какой‑то далекий остров, насладиться свободным временем и не отвечать на звонки из Netflix», — добавил он.

«Только не на остров из „Игры в кальмара“», — пошутил Хван Дон Хек.

Несмотря на это, кореец все равно будет участвовать в будущих проектах по его детищу. Известно, что стриминговый сервис хотел бы продолжить реалити-шоу, основанное на сериале, а также сделать американскую адаптацию с участием Дэвида Финчера. На прошедшей The Game Awards площадка также напомнила о релизе мобильной видеоигры Squid Game: Unleashed 17 декабря.

«Создатели некоторых проектов активно просят у меня советов. Насколько я знаю, во вселенной „Игры в кальмара“ выйдет еще больше творческих проектов, в каких‑то из них я буду принимать более активное участие», — отметил Хван.

Продолжение международного хита появится на Netflix 26 декабря. Вместе с ним сняли и третий сезон, который находится в пост-продакшне и ожидается в конце следующего года.