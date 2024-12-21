Наследники королевской семьи Греции подались на гражданство родины под экзотической фамилией

Покойный король Константин II и его семья лишились греческого гражданства в 1994 году в результате судебной тяжбы с правительством по поводу вокруг бывшего королевского поместья, которое теперь принадлежит государству. По одной из версий, монарх не стал отказываться от прав на греческий престол для своих потомков.

Родственники Константина II, скончавшегося в 2023 году в возрасте 82 лет, подписали декларацию о признании республиканского правительства и принятии новой фамилии Де Гресе (De Grece), что с французского переводится как «греческий» или «из Греции». Ранее они отказывались брать фамилию Глюксбург, присвоенной им законом 1994 года, поскольку считали, что она слишком тесно связывает их с немецким происхождением и делает их менее похожими на греков.