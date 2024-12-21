Наследники королевской семьи Греции подались на гражданство родины под экзотической фамилией

Члены бывшей королевской семьи Греции подали заявления на получение греческого гражданства и официально признали республиканское устройство правления страны. Однако они сменили фамилию, что вызвало возмущение некоторых местных политиков, сообщает The Guirdian.
Покойный король Константин II и его семья лишились греческого гражданства в 1994 году в результате судебной тяжбы с правительством по поводу вокруг бывшего королевского поместья, которое теперь принадлежит государству. По одной из версий, монарх не стал отказываться от прав на греческий престол для своих потомков.
Родственники Константина II, скончавшегося в 2023 году в возрасте 82 лет, подписали декларацию о признании республиканского правительства и принятии новой фамилии Де Гресе (De Grece), что с французского переводится как «греческий» или «из Греции». Ранее они отказывались брать фамилию Глюксбург, присвоенной им законом 1994 года, поскольку считали, что она слишком тесно связывает их с немецким происхождением и делает их менее похожими на греков.
Выбор новой фамилии возмутил левых политиков, один из которых заявил, что это создает «путаницу». Для левой партии СИРИЗА «выбор фамилии проблематичен, поскольку греческий правовой порядок не признает титулов и дворянства».
Чиновники не разглашали имен заявителей. По данным греческих СМИ, речь идет о 10 членах семьи, включая всех пятерых детей Константина II и бывшей королевы Анны-Марии, а также пятерых внуков.
Греческую монархию упразднили референдумом в декабре 1974 года, когда избиратели подавляющим большинством голосов поддержали республиканскую конституцию спустя несколько месяцев после падения семилетней военной диктатуры. Члены королевской семьи десятилетиями жили в изгнании. Лишь Константин возвращался на родину в возрасте 70 лет.