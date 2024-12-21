На уборку мазута с пляжей Краснодарского края может уйти около месяца

Убирать нефтепродукты с побережья Краснодарского края будут еще около месяца, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев. Об этом глава субъекта России сказал корреспонденту телеканала «Звезда», его цитирует «Интерфакс».

«Я думаю, примерно месяц, не больше [уйдет на сбор нефтепродуктов] Но дальше, мы должны все понимать, процесс не остановится, потому что периодически море будет все время выбрасывать и выбрасывать нефтепродукты», — сказал губернатор корреспонденту телеканала «Звезда».

По словам Кондратьева, власти видят основной задачу остановку выбросов мазута на берег. В апреле–мае вместе с ростом температуры воды со дна начнет подниматься тяжелая фракция.

«Вот когда [тяжелая фракция] будет подниматься, она не должна оказаться на берегу, мы ее должны собрать, пока она в море. Вот это стратегическая сегодня задача, и туда мы кидаем основные усилия», — отметил глава края.

Он добавил, что сильнее других нефтью загрязнены около километра Благовещенской косы в Анапе и три километра берега у поселка Витязево, толщина слоя составляет от 10 до 15 сантиметров.

«Течение было таково, что именно туда был особый наплыв нефтепродуктов, там они были выброшены морем на берег», — уточнил чиновник и добавил, что техника их собирает в кучи, затем — на самосвалы, а после они отправляются на уничтожение в специальные компании «без вреда для экологии».

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, от нефтепродуктов уже очищены более 26 км береговой линии, около половины загрязненного берега. Там отметили, что море периодически выбрасывает новые партии мазута, повторные загрязнения фиксируют мониторинговые группы, и на этих участках организуют уборку нефтепродуктов еще раз.