Джаред Лето сыграет Скелетора во «Властелинах вселенной»

Джареда Лето взяли на роль Скелетора в адаптации «Властелинов вселенной». Об этом пишет Deadline.
Также стали известны актеры в ролях Воинов Зла мага с лицом-черепом. Сэм Уилсон («Дом Дракона») сыграет Капкана, Хафтор Бьорнссон («Варяг») появится в роли Мохнатого, а Койо Атта («Гнев человеческий») исполнит Триклопа. Еще одной злодейкой, Зло-Лин станет Элисон Бри («Телохранитель на фрилансе»).
Ранее сообщалось, что главного героя Хи-мена сыграет Николас Голицын. Также Идрис Эльба сыграет генерала Дункана, а звезда «Ривердейла» Камила Мендес — воительницу Тилу.
Разработкой картины занимаются студия Amazon MGM и производитель игрушек Mattel. Ее релиз ожидается 5 июня 2026 года, режиссером выступит постановщик «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае» Трэвис Найт. Детали сценария пока держатся в секрете.
«Властелины вселенной» известны в России благодаря мультсериалу «Хи-Мен и властелины вселенной» 1980х годов. Позже он получил продолжения в виде анимационной картины «Хи-Мен и Ши-Ра», а также спин-офф сериала «Непобедимая принцесса Ши-Ра».
Новая версия «Хи-Мена» вышла на Netflix в сентябре 2021 года и продержалась три сезона. Стриминговый сервис разрабатывал лайв-экшен вместе с Sony Pictures, но позже отказался от сценария, и он был приобретен Amazon MGM.