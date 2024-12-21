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В Казани зафиксированы 8 прилетов дронов

Сегодня в 10:25
Фото: соцсети

Власти Казани сообщили о 8 прилетах БПЛА, некоторые из них попали в жилые дома. Об этом пишет «Татар-информ».

«Зафиксированы 8 прилетов. Из них 1 на промышленное предприятие, 1 над рекой, 6 на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Пожар в результате атаки произошел в домах Советского, Кировского и Приволжского районов, сказано в посте в телеграм-канале мэрии. По информации Shot, под атаку попали ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также пятиэтажный дом в Кировском районе.

Предварительно Shot пишет о трех пострадавших в результате атаки, в основном, у них порезы от выбитых стекол.

В мэрии отметили, что промышленное предприятие не пострадало после удара одного из БПЛА — беспилотник не попал в цель.

Пострадавшим оказывают помощь, эвакуированных жителей разместят в безопасных местах, обеспечат теплыми вещами и питанием, отметили представители городских властей. Также учащихся нескольких школ эвакуировали «в целях безопасности», их отвели в подвалы

В республике отменили все массовые мероприятия, запланированные на cубботу и воскресенье. Также приостановлены полеты в аэропортах Казани и Ижевска. Больше 30 рейсов были задержаны, уточняет Shot.

Министерство обороны оповестило об одном сбитом БПЛА над Татарстаном.

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